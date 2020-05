Polski Fundusz Rozwoju: Już obsługujemy płatników VAT marży

Sztab zrelacjonował przebieg spotkania w komunikacie. System informatyczny PFR został już dostosowany do obsługi wniosków o subwencje firm odprowadzających VAT od marży i od końca zeszłego tygodnia powinien działać prawidłowo. Za podstawę do obliczania wielkości subwencji bierze poziom deklarowanych we wniosku obrotów, wcześniej natomiast „zaciągał” dane z deklaracji VAT-7 – wyjaśnia TUgether. Problemy mogły wynikać z błędu IT lub też z niezaznaczania przez przedsiębiorców pola 63 w deklaracjach VAT-7 lub VAT-7K za 2019 i 2020 rok – wtedy system nie identyfikuje firmy jako płatnika VAT marży i źle nalicza subwencję.