Nie ma zgody na obowiązkowe vouchery w Niemczech Fot. AFP

Marzena German

Komisja Europejska nie zgodziła się na wprowadzenie obowiązkowych voucherów dla pasażerów linii lotniczych, o co zabiegali niemieccy ministrowie. Wszystko wskazuje na to, że również przy wycieczkach zorganizowanych rozwiązanie to nie zadziała.