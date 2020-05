Niemcy przyjadą na wakacje do Polski?

Pełnomocnik rządu do spraw turystyki i sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Thomas Bareiß, mówi w wywiadzie dla dziennika „Tagesspiegel”, że nie spisywałby tegorocznych wakacji na straty. Ponieważ statystyki dotyczące zachorowań na covid-19 poprawiają się, Bareiß ma nadzieję, że w ciągu czterech do ośmiu tygodni będzie można poluzować ograniczenia. To oznaczałoby stopniowy powrót do planowania wyjazdów.

