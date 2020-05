Wielkopolska ROT wydała poradnik antykryzysowy

Na przykład w rozdziale „Jak ożywić hotele w czasie pandemii” WOT, biorąc za przykład działania podjęte w Chinach przez międzynarodowe marki hotelowe, radzi hotelarzom, by kontaktowali się z klientami za pośrednictwem mediów społecznościowych i „bez paniki i zbędnych emocji” oferowali bezpłatne anulowanie rezerwacji, możliwość jej zmiany lub przesunięcia terminu, angażowali się społecznie, przyjmując w swoje progi lekarzy walczących z epidemią i dowożąc do szpitali posiłki przygotowane w hotelowych kuchniach, co spotyka się z „bardzo pozytywnym odbiorem społecznym”, szeroko rozgłaszali wprowadzenie zaostrzonych procedur higienicznych, przedłużali klientom karty lojalnościowe, a także ważność bonikfikat czy punktów lojalnościowych oraz znajdowali inne źródła dochodu, takie jak dowóz jedzenia czy usługi pralnicze.