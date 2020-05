Hiszpania - luzowanie turystyki w pięciu etapach

„Nowa normalność” w Hiszpanii powróci prawdopodobnie pod koniec czerwca, wynika z zapowiedzi premiera Pedro Sáncheza, na którą powołuje się dziennik „El Pais” w swoim internetowym wydaniu.

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił na konferencji prasowej plan powrotu do normalności, który został podzielony na pięć faz. Co ważne, nie muszą się one rozpoczynać w tym samym momencie dla całego kraju – to, kiedy poluzowanie restrykcji wejdzie w życie, zależy od sytuacji epidemicznej w regionach. Co prawda rząd nie podał konkretnej listy miejsc, które będą mogły znosić ograniczenia w pierwszej kolejności, ale „El Pais” powołuje się na wypowiedź Ferdnando Simona, dyrektora rządowego centrum zarządzania kryzysowego, który powiedział, że odsetek zakażeń jest bardzo niski w Andaluzji, Asturii, na Balearach, w Walencji, Murcji, na Wyspach Kanaryjskich i terenach zamorskich w Północnej Afryce, czyli w Ceucie i Mellili. Na drugim końcu skali znalazły się Madryt, Kastylia-La Mancha, Kastylia i León, La Rioja i Katalonia. Poniżej dalsza część artykułu

Magazyn „Mallorca Magazin” podaje w swoim elektronicznym wydaniu, że co dwa tygodnie rząd będzie oceniał skutki luzowania ograniczeń, a wprowadzanie kolejnych zasad będzie zależało od bieżącej sytuacji. Politycy nie wykluczają również kroków wstecz.

CZYTAJ TEŻ: Hiszpania szykuje pakiet pomocowy dla turystyki

Faza 0 (przygotowawcza) już się rozpoczęła i wstępnie ma potrwać do 10 maja. Na tym etapie dozwolone są spacery dorosłych i uprawianie sportu na świeżym powietrzu, na dwór mogą wychodzić też dzieci.

Od 11 maja planowo zacznie się etap 1, choć, jak podaje „El Pais”, z uwagi na niewielkie rozmiary i dobrą sytuację na Formenterze (Baleary), La Gomerze, El Hierro i La Graciosie (Wyspy Kanaryjskie) ta część wychodzenia z kryzysu weszła w życie 4 maja. Dozwolone jest otwieranie mniejszych sklepów i stopniowe luzowanie gastronomii, choć z ograniczeniami – lokale mogą udostępniać stoliki na zewnątrz przy maksymalnym wykorzystaniu dotychczasowej liczby miejsc w 30 procentach. Wówczas możliwe będzie również stopniowe otwieranie hoteli, ale zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego i bez możliwości korzystania z przestrzeni wspólnych. „Mallorca Magazin” pisze o otwieraniu hoteli dopiero na drugim etapie luzowania ograniczeń.

Drugi etap wejdzie w życie 25 maja i zakończy się 7 czerwca. W tym okresie punkty gastronomiczne będą mogły obsługiwać klientów także wewnątrz, choć nadal z ograniczeniem liczby dostępnych miejsc do 30 procent.

Trzecia faza, określana mianem zaawansowanej rozpocznie się prawdopodobnie 8 czerwca, pod warunkiem jednak, że poprzednie zakończą się zgodnie z planem, a ocena skutków łagodzenia ograniczeń będzie pozytywna. Wówczas będzie można między innymi pójść „zwyczajnie” na plażę, a nie tylko na spacer.

Do „nowej normalności” kraj ma powrócić 22 czerwca, ale znów pod warunkiem, że nie wydarzy się nic, co wymusi powrót do wcześniejszych ograniczeń. Do tego momentu Hiszpanie nie będą mogli podróżować między prowincjami lub wyspami.

„Mallorca Magazin” podaje, że na czwartym etapie prawdopodobnie zostaną otwarte granice także dla turystów zagranicznych, chociaż dla regionów, które w większym stopniu zależą od turystyki, mogą zostać stworzone specjalne zasady. W tym wypadku wszystko zależy jednak od decyzji podejmowanych na poziomie europejskim, dlatego na razie nie ma tu konkretnych informacji. „El Pais” podaje jednak, że jeszcze nie wiadomo, kiedy dozwolone będą loty krajowe i podróże pociągiem, poza koniecznymi, choć od czwartej fazy Hiszpanie mają mieć możliwość wyjeżdżania do innych prowincji kraju. Część regionów może wejść w ten etap wcześniej, ale podróżować między nimi mieszkańcy zaczną pod warunkiem, że ich sytuacja epidemiczna będzie na podobnym poziomie. Czwarty etap powrotu do normalności potrwa do momentu, kiedy będzie dostępna skuteczna szczepionka przeciwko koronawirusowi lub lek na COVID-19.

W każdej fazie luzowania ograniczeń nadal będą obowiązywać surowe zasady utrzymania higieny. Kiedy poszczególne regiony kraju będą mogły przejść do następnego etapu, zależy od różnych czynników, na przykład od sytuacji w służbie zdrowia (dostępności łóżek w szpitalach, przede wszystkim na oddziałach intensywnej terapii), ale też od przestrzegania zasad przez obywateli. Rząd centralny będzie podejmował każdą decyzję w uzgodnieniu z rządami autonomii. Premier podkreślił, że pokonanie kryzysu związane jest z ponoszeniem wielu wyrzeczeń, szczególnie przez personel medyczny, dlatego nie można działać zbyt szybko, nawet jeśli wszyscy potrzebują złagodzenia obostrzeń po wielu tygodniach ich obowiązywania.