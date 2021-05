Egipt reaguje na zakażenia. Wprowadza dodatkowe restrykcje

Nowe zasady przewidują, że sklepy, centra handlowe i restauracje będą działać do godziny 21, zakazane będzie organizowanie większych zgromadzeń i koncertów, a parki i plaże mają być zamknięte od 12 do 16 maja.

– Rząd jest mocno zaniepokojony, że obywatele nie dostosowują się w pełni do obowiązujących zasad – mówił premier. Jak dodał, do zakażeń dochodzi wśród bliskich – kiedy jedna osoba zachoruje na covid-19, zaraża pozostałych członków rodziny. Premier poinformował też, że dotąd mandat w wysokości 50 funtów egipskich (3,2 dolara) za nienoszenie maseczki dostało już 1,7 miliona ludzi.

Na początku pandemii w 2020 roku Egipt podjął bardzo zdecydowane kroki w walce z jej rozprzestrzenianiem się. Zamknął nawet przestrzeń powietrzą dla samolotów z zagranicy. W czerwcu 2020 roku nastąpiło jednak otwarcie i od tego czasu turyści mogą tam podróżować. By wjechać do Egiptu, muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR na koronawirusa, który wykonają na wybranych lotniskach w miejscowościach turystycznych po przylocie. Kosztuje to 30 dolarów.