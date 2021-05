Rozporządzenie: autokary bez limitu, hotele w połowie czynne

Najważniejsze zmiany to:

W hotelach i innych obiektach noclegowych

Gościom udostępnionych może być nie więcej niż 50 procent pokojów (nie miejsc noclegowych, jak zapowiadano wcześniej). Posiłki wolno podawać wyłącznie do pokojów (obowiązuje do 14 maja). Ogródki restauracyjne będzie można otworzyć od 15 maja, same restauracje, bary i kawiarnie od 29 maja (patrz też niżej).

Również od 29 maja ruszą sauny i masaże relaksacyjne, a także baseny i aquaparki, ale z limitem 50-procentowym, jeśli chodzi o liczbę korzystających.

Do 14 maja prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 13, na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego.