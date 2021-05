Boris Johnson: Podróże zagraniczne częściowo wrócą 17 maja

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson już w lutym zapowiadał, że do 17 maja nie będzie można wyjeżdżać za granicę. Dla wielu osób było to równoznaczne z potwierdzeniem, że po tym terminie podróże będą przywrócone. W międzyczasie pojawiały się spekulacje, że zakaz może zostać wydłużony, co związane było z trudną sytuacją epidemiczną w krajach, do których Brytyjczycy potencjalnie by wyjechali. Teraz premier Johnson potwierdził, że 17 maja pojawią się „pewne otwarcia”, na razie nie wiadomo dokładnie kiedy i na jakich zasadach wyjazdy zagraniczne będą mogły wystartować w Anglii – donosi telewizja BBC w swoim elektronicznym wydaniu.

