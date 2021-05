ZUS: Rusza przyjmowanie wniosków na pomoc za marzec i kwiecień

Poza tym przychód z przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym składa się wniosek był niższy co najmniej o 40 procent od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Przedsiębiorcy, którym przysługuje prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec i kwiecień a składkę opłacili mogą albo wystąpić o zwrot pieniędzy albo zatrzymać je na swoim koncie w ZUS-ie na poczet przyszłych składek – wyjaśnia ZUS.

Aby otrzymać świadczenie postojowe (w wysokości 2080 zł albo 1300 zł) płatnik musi mieć przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19, a także jego przychód z przeważającej działalności, który uzyskał w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składa wniosek był niższy co najmniej o 40 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.