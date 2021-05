Premier Włoch: Będziemy otwarci wcześniej niż inni. Rezerwujcie wakacje

Po wtorkowym spotkaniu ministrów turystyki państw z grupy G20 (Włochy przewodniczą w tym roku grupie) Draghi powiedział, że ważne jest zapewnienie jasnych i prostych zasad przywracania swobodnego podróżowania po pandemii koronawirusa. Unia Europejska planuje wprowadzić „certyfikat covidowy” od połowy czerwca, który ma ułatwić podróżowanie po kontynencie osobom zaszczepionym, ozdrowieńcom i tym z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Włochy nie zamierzają jednak czekać tak długo – do połowy maja wprowadzą własną przepustkę – relacjonuje agencja Reutera.

– W połowie maja turyści mogą mieć włoską przepustkę, przyszedł więc czas, by rezerwować wakacje we Włoszech – zachęcał Draghi. – Świat chce podróżować do Włoch, a Włochy są gotowe powitać świat.