Komisja Europejska chce wpuścić turystów spoza Europy

Ponieważ jednak obawia się przywleczenia spoza Unii nowych wariantów koronawirusa zastrzega sobie utrzymanie czujności. „Jako środek zaradczy Komisja proponuje nowy hamulec bezpieczeństwa, który należy koordynować na szczeblu Unii i który ograniczyłby ryzyko dostania się takich wariantów do UE. Umożliwi to państwom członkowskim szybkie i tymczasowe ograniczenie do ścisłego minimum wszystkich podróży z krajów dotkniętych katastrofą na czas potrzebny do wprowadzenia odpowiednich środków sanitarnych” – czytamy w komunikacie.