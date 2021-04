Grecja aktualizuje reżim sanitarny. „Zdrowie przede wszystkim”

Wytyczne zostały wspólnie uzgodnione przez ministerstwa finansów, zdrowia i turystyki po konsultacjach z Narodową Organizacją Zdrowia Publicznego (EODY), komisją do walki z koronawirusem i przedstawicielami branży turystycznej.

Zasady sanitarne będą obowiązywać we wszystkich typach obiektów zakwaterowania bez względu na ich kategorię, wielkość czy kwestie techniczno-operacyjne. Każdy z nich musi określić zgodny z wytycznymi plan postępowania na wypadek, gdyby u gości pojawiły się objawy zakażenia koronawirusem.

Pracownicy muszą być przeszkoleni z protokołów sanitarnych i się do nich stosować. Za złamanie przepisów grożą im kary od 500 do 5 tysięcy euro, władze mogą też zawiesić działalność hotelu na okres od 15 do 90 dni.