Turcja zaostrza przepisy dla turystyki. 152 warunki bezpieczeństwa

Jak podaje gazeta „Hurriyet Daily” w swoim elektronicznym wydaniu, w tym roku hotele, by uzyskać certyfikat bezpieczeństwa sanitarnego, będą musiały spełnić 152 kryteria. Przed rokiem było ich 136.

Do tego urzędnicy będą kontrolować hotele cztery razy w miesiącu, by upewnić się, że spełniają wymagania.

Certyfikat ma już ponad 10 tysięcy obiektów, przy czym nie chodzi tylko o te noclegowe, ale też o lotniska, linie lotnicze czy firmy transportowe. – Usługi turystyczne w Turcji będą lepiej kontrolowane i dzięki temu będą bezpieczniejsze w sensie zdrowotnym niż w zeszłym roku – zapewnia minister i dodaje, że wskaźnik zakażeń wśród turystów, którzy odwiedzili Turcję i wrócili do swoich krajów, jest bardzo niski.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński zachęcał rodaków, by na wakacje wyjeżdżali do Turcji – w ten sposób chciał wesprzeć tamtejszą branżę turystyczną po tym, jak Moskwa zdecydowała o zawieszeniu lotów do tego kraju z uwagi na wysoką liczbę zakażeń koronawirusem.