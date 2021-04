Parki rozrywki też chcą być odmrożone. "Zapomniano o nas”

Jak piszą w liście do wiceministrów w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Oligi Semeniuk i Andrzeja Guta-Mostowego sytuacja epidemiologiczna zezwala na aktywność na otwartej przestrzeni. Skoro od 1 maja zezwolono na sport na świeżym powietrzu, od 4 maja działać będą wielkopowierzchniowe sklepy, salony meblowe, galerie sztuki i muzea, od 8 maja hotele w reżimie sanitarnym, od 15 maja wróci branża restauracyjna (ogródki), a od 29 maja branża fitness i siłownie, to dlaczego nie mogą ruszyć po przerwie parki rozrywki i podobne obiekty?

Zapewniają, że ich branża ma wypracowany protokół sanitarny wypracowany z ministerstwem rozwoju i Głównym Inspektorem Sanitarnym i jest gotowa do otwarcia na warunkach gwarantujących bezpieczeństwo klientom i pracownikom. Ponieważ potrzebuje co najmniej 14 dni na rozruch, więc nawet dopuszczenie do jej otwarcia 4 maja spowoduje, że realnie zacznie działać w okolicy 20 maja.