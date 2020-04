Niemiecy przestrzegają przed ściganiem się w otwieraniu turystyki

Europa powinna wspólnie ustalić ścieżkę powrotu do otwartej turystyki, uważa Maas. – Wyścig o to, kto pierwszy zezwoli na turystykę, sprowadzi nieakceptowalne ryzyko – mówi w wywiadzie dla „Bild am Sonntag”, na który powołuje się agencja Reutera.

