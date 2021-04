Komisja Europejska: Europie grozi wiele zielonych certyfikatów

Komisja Europejska zaapelowała dzisiaj do europosłów, by poparli przygotowane przez nią rozwiązania dotyczące zielonego certyfikatu szczepień. Ten elektroniczny dokument (może mieć też wersję papierową) zwany dla uroszczenia paszportem szczepień ma ułatwić podróżowanie i zwalniać z konieczności poddawania się kwarantannie.

Unijny komisarz odpowiedzialny za sprawy sprawiedliwości Didier Reynders przekonywał podczas debaty, że certyfikat będzie potrzebny, bo w lecie podróże nie wrócą jeszcze do stanu sprzed pandemii. Różne kraje utrzymają bowiem swoje ograniczenia. Grozi to chaosem organizacyjnym i prawnym, ponieważ już teraz różne kraje unijne opracowują własne zasady używania certyfikatu szczepień.

– Jeśli nie będzie zgody politycznej, grozi nam mnogość rozwiązań krajowych i dokumentów, które trudno będzie weryfikować, za to łatwo sfałszować, co doprowadzi do rozprzestrzeniania się koronawirusa i spowoduje spadek zaufania obywateli – ostrzegał Reynders.