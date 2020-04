Polska Grupa Caravaningowa: Bezpieczne wakacje tylko w kamperze

„Bezpieczniejsze wakacje” to akcja promocyjna Stowarzyszenia Polska Grupa Caravaningowa, której celem promocja wypoczynku w kamperze i przyczepie kempingowej – stowarzyszenie informuje o niej w komunikacie prasowym. Czytamy w nim, że Europejczycy nieprędko pojawią się na lotniskach, popłyną statkami czy zgromadzą się na festiwalach. Organizując podróże, będą zwracać uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo zdrowotne.

Pomysłodawcy akcji przekonują, że caravaning to jedna z najbezpieczniejszych form podróżowania, która pozwala maksymalnie ograniczyć kontakt z innymi turystami. Na wielu kempingach można go zaparkować na wydzielonej parceli o powierzchni co najmniej 80 metrów kwadratowych, z własnym ujęciem wody. Mając kamper, nie trzeba korzystać ze wspólnych sanitariatów czy kuchni.