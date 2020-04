Polski start-up rozkręca akcję „Polska za pół ceny”

Nowy projekt „Polska za pół ceny” to połączenie portalu zniżkowego z platformą rezerwacji wycieczek, atrakcji i noclegów – wyjaśnia SocialTravel w komunikacie. Biura podróży, organizatorzy atrakcji, hotele, restauracje i obiekty sportowe, które przystąpią do akcji, za pośrednictwem SocialTravel.pl mogą oferować swoje produkty i usługi w formie voucherów z 12-miesięcznym terminem ważności. Zachętą do kupna mają być zniżki sięgające nawet 50 procent i promocje typu dwa vouchery w cenie jednego. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą udzielać specjalnych zniżek grupom zawodowym bezpośrednio zaangażowanym w walkę z pandemią, na przykład pracownikom służby zdrowia.

