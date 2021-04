Greccy hotelarze: Trzeba ułatwić wjazd turystom zmotoryzowanym

Grecka federacja hotelarska (POX) wystosowała list do Ministerstwa Turystyki i władz regionu Macedonia-Tracja, w którym nakreśla, jak zorganizować wjazdy do kraju drogą lądową. Organizacja proponuje, by rząd otworzył wszystkie przejścia graniczne ze szczególnym naciskiem na Ewzoni, z którego korzysta większość osób przyjeżdżających z Europy Środkowej. Trzeba również poprawić infrastrukturę na przejściach granicznych i wzmocnić obsadę pracowników, by obsłużyć wzmożony ruch.

