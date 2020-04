Turismo de Portugal: Szukajcie inspiracji w książkach

ReadPortugal (przeczytaj Portugalię) zamiast zwyczajowego VisitPortugal (odwiedź Portugalię) to hasło kampanii promocyjnej narodowej organizacji turystycznej Portugalii Turismo de Portugal, ukute na czas kwarantanny.

Mają one zachęcić Portugalczyków i cudzoziemców, by inspiracji do podróży szukali w portugalskiej literaturze. A w przyszłości zobaczyli na własne oczy miejsca opisane przez pisarzy i poetów.