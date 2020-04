Koronakryzys zakończy erę all inclusive?

Przedstawiciele tureckiej branży turystycznej twierdzą, że nawet po ustaniu pandemii ludzie będą się obawiać dużych skupisk ludzkich, co będzie miało przełożenie na turystykę – pisze niemiecki portal branżowy Tourexpi, powołując się na doniesienia tureckiej agencji informacyjnej Anadolu Ajansi.

Cytowany przez nią prezes instytutu World Tourism Forum, Bulut Bagci, twierdzi, że po koronakryzysie ludzie będą podróżować w mniej popularnym okresie. To może sprawić, że w niektórych miejscach sezon wydłuży się.

Bagci jest też przekonany, że na atrakcyjności straci wyżywienie w formie bufetu. – Do tej pory w Turcji królowało all inclusive z otwartymi bufetami. Klienci byli gotowi stać w kolejkach i korzystać z tych samych sztućców. Teraz to się zmieni – twierdzi.