Minister turystyki Grecji: Wprowadźmy paszporty zdrowia

– Kraje musiałyby się zgodzić na wspólną praktykę bezpiecznego wjazdu, już wezwałem Komisję Europejską do stworzenia takich protokołów – informuje. Theoharis wyjaśnia, że Europejczycy, którzy chcieliby wyjechać za granicę, musieliby uzyskać certyfikat w swoim kraju, który byłby potwierdzeniem, że nie są zarażeni koronawirusem. Na tej podstawie mogliby podróżować. Na razie to tylko propozycja, a minister czeka na informacje z Narodowej Organizacji Zdrowia Publicznego, w jaki sposób rozwiązanie można by wprowadzić w praktyce.