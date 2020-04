Egipski rząd próbuje ratować turystykę

Władze zawiesiły wszystkie loty międzynarodowe. Egipskie niebo pozostaje jednak otwarte dla samolotów, które zwożą przebywających w Egipcie turystów do ich krajów. Ci, którzy chcą zostać w Egipcie, mogą liczyć na prolongatę wizy. Zgodnie z rządowym dekretem kurorty i hotele, a także zamknięte od 23 marca muzea i stanowiska archeologiczne, obowiązkowo, pod nadzorem Ministerstwa Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa, przechodzą gruntowną dezynfekcję.

Resort nakazał też zamknięcie restauracji, basenów, klubów nocnych i spa we wszystkich hotelach, ograniczenie usług dla gości i liczby pracowników w hotelach o połowę. Hotele w czterech gubernatorstwach – Luksorze, Asuanie, Prowincji Morza Czerwonego i Synaju Południowym – nie mogą przyjmować nowych gości, a obłożenie w obiektach w pozostałych regionach nie może przekraczać 25 procent.

Jednocześnie, czytamy w oświadczeniu, władze dokładają wszelkich starań, aby złagodzić negatywny wpływ pandemii na branżę turystyczną. Przez pół roku, do października, przedsiębiorcy turystyczni będą mogli odprowadzać mniejszy podatek od nieruchomości i nie płacić za wodę, prąd i gaz. Bazary i kafeterie przy stanowiskach archeologicznych zostały z kolei zwolnione z czynszu aż do odrodzenia się ruchu turystycznego.

Centralny Bank Egiptu (CBE) przeznaczy 50 miliardów funtów egipskich (około 13,4 miliarda złotych) na kredyty dla przedsiębiorstw turystycznych, w tym na pokrycie kosztów operacyjnych i wypłatę wynagrodzeń, obniżając ich oprocentowanie z 10 do 8 procent.

Resort turystyki zapewnia, że nie dopuści do zwolnień w turystyce w czasie pandemii. Firmom, które będą zwalniać pracowników, odbierze licencję. I apeluje do pracodawców, by dbali o dobre samopoczucie i pensje swojego personelu. Ten natomiast może dzwonić z pytaniami i skargami na ministerialną infolinię.