Niemcy: Trzeba powoli odmrażać turystykę

DTV zgadza się, że przywracanie działalności firm turystycznych nie może nastąpić od razu, a ponowne otwarcie musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, dodaje też, że nie wszystkie segmenty rynku będą mogły ruszyć od razu. Jeśli jednak okaże się, że wirus przestał się rozprzestrzeniać, atrakcjom czy obiektom, które potrafią zarządzać liczbą gości i zapewnić, że przepisowe odległości między nimi zostaną zachowane, powinno się zezwalać na wznowienie działalności. Dotyczy to turystyki wypoczynkowej, biznesowej i konferencyjnej, atrakcji turystycznych, hoteli, mieszkań wakacyjnych i kempingów. Firmy te powinny jednak w dalszym ciągu mieć dostęp do programów pomocowych, gdyby okazało się, że z powodu ograniczeń czasu pracy nie zarabiają wystarczająco.

DTV pisze, że choć dotychczasowe działania rządu są słuszne, to trzeba stworzyć dodatkowe projekty pomocowe, które pozwolą przetrwać firmom turystycznym czas przestoju. Chodzi o to, by w perspektywie krótko- i średniookresowej wyrównać straty w przychodach, jakich branża nie będzie w stanie nadrobić. Nadal państwo powinno angażować się w inwestowanie w infrastrukturę turystyczną. Dzięki kontraktom państwowym będzie można, przynajmniej częściowo, skompensować spadek popytu klientów prywatnych.