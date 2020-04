Chorwacja w czasach zarazy proponuje miłość na odległość

#CroatiaLongDistanceLove, czyli „Chorwacja – miłość na odległość”, to hasło nowej kampanii marketingowej Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej – organizacji odpowiedzialnej za promocję turystyczną tego kraju.

Internauci mogą między innymi wirtualnie przespacerować się po Dubrowniku, wziąć udział w raftingu na rzece Zrmanji, popłynąć w rejs do Parku Narodowego Kornati, zobaczyć, jak przygotowuje się tradycyjne potrawy, odkryć miejsca, w których kręcono popularne filmy i seriale, a także poznać chorwackie legendy.

– Co prawda wirtualne spacery nie zastąpią prawdziwych doznań, ale w sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy, są one doskonałym sposobem na odreagowanie stresu. Mam nadzieję, że będą również inspiracją do przyszłych podróży – mówi dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce Agnieszka Puszczewicz.