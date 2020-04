Szefowa Rady Europejskiej: Europejczycy znajdą mądry sposób podróżowania

Tym razem ton wywiadu był zupełnie inny od tego z połowy kwietnia, kiedy von der Leyen przestrzegała, by nie robić wyjazdowych planów na lipiec i sierpień, bo nie da się przewidzieć, jak sytuacja będzie wtedy wyglądała. – Myślę, że znajdziemy mądry sposób, żeby skorzystać z letniego urlopu. Być może będzie on nieco inny, z innymi zasadami dotyczącymi higieny, z zachowaniem większego dystansu – mówi von der Leyen.

Jej zdaniem to dobrze, że kraje należące do wspólnoty zaczynają łagodzić restrykcje, jednocześnie szefowa Rady Europy zaleca, by robić to stopniowo i z zachowaniem ostrożności.