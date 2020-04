Światowa Rada Podróży i Turystyki: Turyści, śnijcie o podróżach

Światowa Rada Podróży i Turystyki (World Travel & Tourism Council – WTTC) rozpoczyna dziś ogólnoświatową kampanię reklamową pod hasłem #TogetherInTravel (razem w podróży), o czym informuje na swojej stronie internetowej. Jej celem jest przywołanie wspomnień związanych z podróżowaniem i pokazanie, jak ważną rolę odgrywa ono w życiu człowieka. Akcja ma również podtrzymać głód podróżowania, zainspirować i zmobilizować turystów do wyjazdu, kiedy już będzie to już możliwe.

W tym celu WTTC we współpracy z firmą marketingową MMGY Hills Balfour stworzyła „emocjonalny” film i opublikowała go na stronie internetowej TogetherInTravel.com. Można się z niego dowiedzieć między innymi, że podróże to „niezrównane przeżycia i doświadczenia”, „zapierające dech w piersiach cuda natury”, „spotkania z niesamowitymi ludźmi”, „totalny relaks i czysta adrenalina”, i że „nawet kiedy musimy trzymać się od siebie z daleka, to podróże wciąż nas jednoczą”