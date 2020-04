Warszawscy przewodnicy: Zwiedzanie z nami to będzie bomba

„Jesteśmy zawodowymi przewodnikami po Warszawie. Z dnia na dzień straciliśmy środki do życia. Wielu z was straci w tym roku wakacje za granicą. Możemy sobie nawzajem pomóc. Gdy minie zagrożenie epidemiczne, do restauracji, sklepów i kin klienci wrócą szybko. Niestety, turystyka będzie się podnosić znacznie dłużej. Boimy się o brak dochodów przez długie miesiące, dlatego postanowiliśmy działać” – piszą organizatorzy akcji na swoim profilu na Facebooku i na zrzutce.pl.