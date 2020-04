Przez brak turystów Egipt traci miesięcznie miliard dolarów

Z powodu koronawirusa do Egiptu nie przyjechało już 400 tysięcy turystów. Goście ci spędziliby w kurortach nad Morzem Czerwonym średnio 10 dni, co przełożyłoby się na 4 miliony noclegów wykupionych w hotelach. Epidemia spowodowała też konieczność zamknięcia innych firm świadczących usługi turystom, w tym restauracji, kawiarni czy sklepów i straganów na bazarach. Portal podaje ponadto, że z powodu kryzysu pracę straciło już 200 tysięcy ludzi, a co gorsza nie zanosi się, by sytuacja w turystyce szybko powróciła do normalności – pisze portal „Egypt Independent”.

Poniżej dalsza część artykułu