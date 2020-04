Polskie miasta poczekają na turystów

Jedną ze wspólnych inicjatyw jest akcja promocyjna prowadzona w portalach i mediach społecznościowych pod wspólnym hasztagiem #MiastoWillWait (miasto poczeka) – informują LOT-y w komunikacie. Jej celem jest podtrzymanie zainteresowania internautów podróżami i zachęcenie ich do przyjazdu do Gdańska, Łodzi, Poznania i Warszawy po zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu.

LOT-y promują ofertę zrzeszonych podmiotów, takich jak muzea, placówki kulturalne, obiekty noclegowe, parki rozrywki czy centra handlowe. Zachęcają też do zwiedzania online, udostępniając panoramiczne mapy, zdjęcia i materiały wideo czy organizując wirtualne wycieczki. Do czterech LOT-ów należy w sumie około 500 podmiotów działających w branży turystycznej.

Akcję rozpoczęła w połowie marca Gdańska Organizacja Turystyczna pod hasłem #GdanskWillWait, które podchwyciły następnie Warszawa, Poznań i Łódź. W jej ramach cztery miasta opublikowały dotąd 56 postów postów na Facebooku i Instagramie, które dotarły do 700 tysięcy odbiorców. Do akcji mogą przystąpić także inne miasta, właśnie uczynił to Lublin, a niebawem uczyni Toruń.