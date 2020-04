Branża turystyczna: Premierze, sprostuj Szumowskiego!

Turystyczna Organizacja Otwarta rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją umieszczoną w sieci w które domaga się, by premier Mateusz Morawiecki i wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz sprostowali słowa ministra sprawiedliwości Łukasza Szumowskiego. Szumowski we wtorkowej rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM, pytany między innymi o to jak widzi tegoroczne wakacje stwierdził: O takich wakacjach, jak sobie wyobrażamy i jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć, dlatego że nie ma żadnych danych naukowych, które by powiedziały: epidemia wygaśnie z powodu lata. (…) Nie podejrzewam, by nagle czerwiec, lipiec miał zlikwidować epidemię. Niestety będziemy się z nią borykać przez rok. A dopytywany przez dziennikarza, czy organizowane będą być mogły kolonie letnie i obozy ocenił: „Możemy zakładać, że ich nie będzie”.

