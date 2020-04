Polacy nie wierzą w wakacje

Jakie zmiany zostaną na dłużej? – Praca zdalna i przebywanie w domu staną się bardziej powszechne. Kluczowy będzie stały i ciągły dostęp do internetu. Zwiększy się odsetek zakupów spożywczych online, dlatego ważne będzie zapewnienie oferty zachęcającej do pozostania w sieci. Konsumenci będą oczekiwać produktów, które ułatwią codzienne funkcjonowanie w domu, w tym samodzielne przygotowanie posiłków z gotowych składników – mówi dyrektor badań konsumenckich w Nielsen Connect w Polsce Beata Kaczorek.

Powszechne jest przekonanie, że dzisiejsza sytuacja potrwa długo – 60 procent Polaków, podobnie jak Francuzów, Hiszpanów i Portugalczyków, uważa, że koronawirus będzie kształtował rzeczywistość w Europie w ciągu najbliższych 4-12 miesięcy. Co ciekawe – według Nielsena – wobec sytuacji we własnym kraju Polacy są tu bardziej optymistyczni i większość spodziewa się utrudnień jedynie jeszcze przez pół roku. 31 procent Niemców, 26 procent przepytanych mieszkańców Holandii i 21 procent Brytyjczyków jest pesymistami i uważa, że problemy potrwają dłużej.

Koronawirus zmusił ludzi do gwałtownej zmiany planów wakacyjnych. 62 procent Polaków uważa zagraniczne podróże wypoczynkowe w drugiej połowie 2020 roku za mało prawdopodobne, jak deklarują, raczej spędzą wolny czas w Polsce. Ci, którzy już wcześniej zaplanowali wyjazdy, zamierzali zostać w Polsce (39 proc.) lub wybrać się do Grecji (15 proc.), Hiszpanii (10 proc.) i Niemiec lub Włoch (po 9 procent). Co dziesiąty Polak odwołał już swoje letnie wakacje, a co trzeci czeka na rozwój sytuacji przed podjęciem ostatecznej decyzji. Jak zauważa Nielsen, 58 procent Polaków nie zaplanowało jeszcze swych wakacji, jednak trudno będzie ich teraz przekonać do skorzystania z usług biur podróży.