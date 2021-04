Rosja zawiesza loty do Turcji. Pół miliona turystów na lodzie

Od 15 kwietnia do 1 czerwca większość czarterowych i regularnych połączeń lotniczych między Rosją a Turcją będzie zawieszona. Utrzymane zostaną tylko dwa loty tygodniowo z Moskwy do Stambułu. Taką informację podała wicepremier Tatiana Golikowa w telewizyjnym wystąpieniu. Jej świadczenie przywołują liczne agencje informacyjne, w tym Bloomberg i turecka Anadolu Agency.

Na okres, w którym loty będą zawieszone, wycieczki do Turcji zarezerwowało około 500 tysięcy ludzi. W tym czasie w Rosji będą dwa święta państwowe.

Rosja była w zeszłym roku najważniejszym rynkiem źródłowym dla Turcji. Jak wynika ze statystyk tamtejszego Ministerstwa Kultury i Turystyki, w 2020 roku przyjechało do Turcji 2,13 miliona Rosjan. Rok wcześniej było ich 7 milionów.

Dzienna liczba zakażeń w Turcji jest bardzo duża, a 8 kwietnia wskaźnik ten doszedł do rekordowych 55 941 przypadków.

Turecka agencja informacyjna Anadolu Agency podaje, że wicepremier Rosji rekomenduje także biurom podróży wstrzymanie sprzedaży wyjazdów do Tanzanii. Loty do tego kraju podobnie jak do Turcji zostały zawieszone.