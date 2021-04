Niedzielski: W wakacje będziemy wracali do normalności

Narzeka, że Polacy nie przestrzegają zasad lockdownu, za mało ograniczają swoją ruchliwość, jest on więc coraz mniej skuteczny. „O ile rok temu tzw. lockdown powodował gwałtowny spadek mobilności społecznej, o tyle dziś jest już z tym znacznie gorzej, co pokazują np. analizy danych telefonii komórkowych (…). Lockdown jest najprostszą formą odpowiedzi na zagrożenie. (…) To jest czynnik, który w bardzo istotnym stopniu wpływa na to, jakie są skutki pandemii w rożnych krajach. Oczywiście mówimy tu o pewnym zmęczeniu społecznym, ale jest też kwestia kultury społecznej, jeśli idzie o przestrzeganie regulacji. Nie zawsze chodzi o przepisy, czasem o zwykłe zalecenia czy wręcz prośby, apele. Z tą pandemią wygrywają państwa, które są bardziej zdyscyplinowane”.