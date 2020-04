W Grecji vouchery będą ważne przez 18 miesięcy

Zdaniem resortu rozwiązanie to poprawi płynność finansową biur podróży, hoteli i przewoźników, ale także zabezpieczy turystów, którzy nie mogli skorzystać z rezerwacji. Bony będą musieli zrealizować w tej samej firmie, w której poprzednio zamówili usługę. Jeśli się na to nie zdecydują w ciągu 18 miesięcy, firma będzie musiała zwrócić im pieniądze. – Kwestia zwrotów to poważny problem – mówi minister turystyki Harry Theoharis i dodaje, że nowa regulacja zostanie przyjęta w najbliższych dniach.

Za tym rozwiązaniem opowiada się też greckie stowarzyszenie przedsiębiorców turystycznych SETE, które będzie zachęcać przedsiębiorców do podnoszenia wartości voucherów. Wdrażają je także inne kraje europejskie, choćby Polska, Włochy, Holandia czy Niemcy. Żeby jednak pomysł przyjął się w krajach unijnych, Komisja Europejska musi zmienić obowiązujące przepisy. – Działamy na poziomie europejskimi i przygotowujemy list do KE, by wesprzeć to rozwiązanie – informuje Theoharris.