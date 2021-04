Włoskie wyspy się szczepią. Chcą pozbyć się wirusa i zaprosić turystów

Projekt jest finalizowany, a gminy zainteresowane przystąpieniem do niego otrzymały stosowną informację od rządowego komisarza do walki z pandemią, generała Francesco Figliuolo. Projekt będzie realizowany tylko tam, gdzie możliwe jest zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej, prawdopodobnie te wyspy, które nie mają oddziałów intensywnej terapii, będą z niego wykluczone.

Za pomysłem optuje też minister turystyki Włoch Massimo Garavaglia, który tłumaczy, że Grecja ma wiele wysp, dlatego podąża w tym kierunku. – Chodzi o to, by stworzyć mechanizm, który będzie łatwy do wdrożenia – dodaje. Rząd chciałby w ten sposób z jednej strony chronić takie regiony, z drugiej pomóc turystyce, która znalazła się w głębokim kryzysie.

Kampania już podjęła działania, by Capri, Ischia i Procida były wolne od covidu-19 do maja. Także krajowe stowarzyszenie Ancim, do którego należą mniejsze wyspy, naciskało na rząd, by nie pozostawiał żadnej z nich samej sobie. Władze kraju rozważają zabezpieczenie dla tych regionów kraju odpowiedniej liczby szczepionek Johnson & Johnson, które wymagają podania tylko jednej dawki.