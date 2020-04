Miejskie LOT-y zwierają szyki w walce z koronakryzysem

Jak informuje w komunikacie PLOT, pierwszym krokiem było usprawnienie i zintensyfikowanie przepływu informacji między członkami LOT-ów poprzez wideokonferencje, mailing i grupy na Facebooku. GOT, ŁOT, WOT i PLOT zrzeszają w sumie ponad pół tysiąca firm. Jak udało się ustalić na podstawie rozmów i ankiet, kryzys dotknął 90 procent z nich, a przychody firm niemal z dnia na dzień spadły do zera.

We wszystkich LOT-ach nadal działają komórki do pozyskiwania konferencji i kongresów. Na przykład Poznań Convention Bureau stara się o organizację w 2024 roku kongresu szefów kuchni WorldChefs, z kolei Warszawa tylko w tym roku ma gościć 15 kongresów. Miejskie organizacje turystyczne we współpracy z Poland Convention Bureau, działającego przy Polskiej Organizacji Turystycznej, stworzyły wirtualną mapę obiektów konferencyjnych. Chcą w ten sposób podtrzymać zainteresowanie polskich i zagranicznych organizatorów i umożliwić pracę nad wydarzeniami, które ci planują na kolejne miesiące i lata.

LOT-y prowadzą też w internecie akcję reklamową pod wspólnym hasztagiem #MiastoWillWait (miasto poczeka). Promują produkty i usługi zrzeszonych firm, zachęcając do odwiedzin teraz online, a po pandemii osobiście. Tworzą panoramiczne mapy, organizują wirtualne zwiedzanie, udostępniają archiwa cyfrowe i materiały wideo. Bazę obiektów z wirtualnymi spacerami będą sukcesywnie rozbudowywać we współpracy z członkami stowarzyszeń.

– Obecna sytuacja pokazuje, że jeszcze mocniej musimy zwierać szyki, prowadząc działania promocyjne zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym – podkreśla prezes GOT Łukasz Wysocki. – LOT-y to przede wszystkim organizacje zrzeszające przedstawicieli biznesu i samorządy. Ułatwia to w dużym stopniu przygotowanie i wprowadzenie na rynek oferty promocyjnej i produktowej. Cztery miasta to wielka siła, razem zrzeszamy ponad 500 podmiotów z branży turystycznej. Działamy razem, bo wiemy, że walkę o klienta po tym kryzysie możemy wygrać jako drużyna lub ponieść porażkę indywidualnie – dodaje.