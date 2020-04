Turystyka zmieni się, ale nie straci na znaczeniu

Nie oznacza to wcale, że wkrótce wszystko wróci do normy. – Przypuszczam, że sposób podróżowania Niemców nieco się zmodyfikuje – mówi Schmude. Ma na myśli odejście od wyjazdów do dalekich krajów i wzrost zainteresowania kierunkami bliskiego i średniego dystansu. Turyści wybiorą Europę albo nawet własny kraj zamiast Azji, Afryki czy Stanów Zjednoczonych. Teorię tę uzasadnia tym, że po kryzysie ludzie czują się bezpieczniej, kiedy przebywają bliżej własnego domu. Nie bez znaczenia dla ich decyzji będą też wspomnienia o akcji powrotów, szczególnie jeśli sami utknęli w różnych miejscach na świecie.