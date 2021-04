Grecja przedłuża ograniczenia dla podróżnych z zagranicy

Choć teoretycznie rejsy do Grecji mogą się odbywać, to z perspektywy branży turystycznej praktycznie nie da się z tej możliwości skorzystać ze względu na restrykcje zdrowotne. Pasażerowie muszą okazać bowiem negatywny wynik testu PCR nie starszy niż 72-godzinny, a po przylocie mogą wyrywkowo zostać skontrolowani dodatkowo testem na koronawirusa. Do tego wszyscy podróżni z zagranicy muszą i tak odbyć siedmiodniową kwarantannę, wyjątek stanowią goście z Izraela, którzy zostali w pełni zaszczepieni co najmniej dwa tygodnie przed podróżą.