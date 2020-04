Betlej: Wariant chiński z europejskim przesunięciem

Sprawdzają się uproszczone projekcje przebiegu rozwoju epidemii koronawirusa z liczbą dziennych zachorowań i zgonów, tworzone dla poszczególnych krajów europejskich na podstawie chińskich doświadczeń, ale z uwzględnieniem europejskiej specyfiki zachowań rządów i społeczeństw – ocenia prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej. Swój cotygodniowy komentarz do wydarzeń ważnych dla turystyki wyjazdowej poświęca on kolejny raz opisowi rozwoju epidemii.

Jak pisze, w zależności od tego, o ile dni jest w nich przesunięty względem wzoru chińskiego, szczyt zachorowalności, można wśród państw zachodnioeuropejskich wyróżnić dwie grupy. „W jednej przesunięcia są niewielkie, należą do niej (z tych gdzie apogea już przeminęły) Włochy i Hiszpania (po 5 dni), Holandia i Portugalia (po 4 dni), Belgia (2 dni). Druga grupa to kraje, w których te przesunięcia wynoszą średnio o tydzień dłużej, czyli Szwecja, Dania i Wielka Brytania. We wszystkich dość przypadkowo były one takie same i wyniosły one po 11 dni.