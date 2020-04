Egipt: Nocą podróżujesz, w dzień zwiedzasz Luksor. Fot. Filip Frydrykiewicz

Marzena German

Uruchomienie pociągu sypialnego między Hurghadą a Luksorem to kolejny, po uruchomieniu lotów z Szarm el-Szejk do Luksoru, projekt, który ma zachęcać turystów do łączenia wypoczynku ze zwiedzaniem.