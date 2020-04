Turystyka w polskim Google'u – ranking witryn

Tripadvisor.com, booking.com, nocowanie.pl, rozklad-pkp.pl i e-podroznik.pl to pięć najpopularniejszych wśród Polaków witryn internetowych związanych z turystyką – pokazuje ranking „Turystyka w Google’u 2019”.

Ranking widoczności witryn turystycznych w Google’u „Turystyka w Google’u 2019” przygotował trener i doradca z zakresu marketingu internetowego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Piotr Kasperczak. To pierwszy taki ranking przygotowany przez niego. Jak mówi, uważnie śledzi wszelkiego typu zestawienia widoczności witryn w poszczególnych branżach, ale z każdym rokiem raportów uwzględniających sektor turystyki jest coraz mniej. – Branża internetowa skupiła się przede wszystkim na rynku e-commerce, rejestrując sytuację sklepów internetowych, sprzedających produkty, a nie usługi. Ranking „Turystyka w Google’u 2019” jest odpowiedzią na ten brak zainteresowania agencji interaktywnych i podmiotów zajmujących się analizowaniem widoczności w wyszukiwarce. Poniżej dalsza część artykułu

Noclegi, wycieczki, bilety lotnicze Z rankingu wynika, że rodzime witryny turystyczne bez kompleksów konkurują z markami międzynarodowymi. Co prawda pierwsze i drugie miejsce zarezerwowane jest dla takich graczy, jak tripadvisor.com i booking.com, ale inne globalne marki są już poza pierwszą dziesiątką. Zmieściły się w niej za to: nocowanie.pl, rozklad-pkp.pl, e-podroznik.pl, eholiday.pl, meteor-turystyka.pl, e-turysta.pl, itaka.pl i travelplanet.pl.

Nie jest niespodzianką, że na najwyższych miejscach mocno trzymają się serwisy pośredniczące w sprzedawaniu usług noclegowych i tak zwane metawyszukiwarki (tripadvisor.com, trivago.pl, skyscanner.com, kayak.pl). Wysoko plasują się też strony najpopularniejszych touroperatorów: itaka.pl (9 miejsce), tui.pl (11), r.pl (32), grecos.pl (42) i coraltravel.pl (47). W pierwszej pięćdziesiątce znajdujemy też agentów turystycznych oferujących wycieczki biur podróży, jak travelplanet.pl (10), wakacje.pl (12), fly.pl (20), fostertravel.pl (34).

W zestawieniu znalazło się zaledwie trzech przewoźników lotniczych – ryanair.com (13), wizzair.com (25) i lot.com (36). Kolejne linie – lufthansa.com, norwegian.com i emirates.com ulokowane są pod koniec pierwszej setki. Okazuje się, że wyszukując połączenia lotnicze, częściej trafiamy na witryny pośredników, którzy mają o wiele bogatszą ofertę. Widać to po wysokich pozycjach esky.pl (17), fly.pl (20) i fru.pl (22).

„Polscy turyści wciąż lubią wyszukiwać wszelkiego typu okazje cenowe. Dotyczy to także usług turystycznych. Stąd duża popularność takich witryn, jak tanie-loty.com.pl (16), fly4free.pl (18) czy wakacyjnipiraci.pl (48). – Niespodzianką jest obecność w zestawieniu blogów podróżniczych. Jak widać wartościowa i dobrze zoptymalizowana treść, odpowiadająca na intencje użytkownika, się broni. A autorom blogów podrozepoeuropie.pl i roadtripbus.pl można tylko pogratulować. W rankingu widoczności w Google znaleźli się wyżej niż zoover.pl czy airbnb.pl – komentuje Kasperski.

– A jeśli mowa o wartościowej treści, należy podkreślić, że – podobnie jak blogi – wysoką widocznością w wyszukiwarce Google wykazują też takie witryny, jak dzieckowpodrozy.plv (26), polskieszlaki.pl (27) i polskaniezwykla.pl (41).

W zestawieniu nie znalazła się żadna sieć hotelowa ani witryna regionalnej czy narodowej organizacji turystycznej. Serwisowi polska.travel prowadzonemu przez Polską Organizację Turystyczną zabrakło sześciu oczek do 50 pozycji.

Jak powstał ranking? Analizie poddano witryny w całości poświęcone tematyce i usługom turystycznym. Zbadano poszczególne domeny turystyczne, a nie grupy domen należące do jednego właściciela. Zatem jeśli witryny wakacje.pl, easygo.pl, wypoczynek.pl znajdują się w grupie jednego podmiotu, to i tak każda z nich rywalizowała o miejsce w rankingu oddzielnie.

Przyjęto również, że w zestawieniu znajdą się wyłącznie witryny turystyczne mające polską wersję językową. Wszystkie badane musiały działać nieprzerwanie w całym 2019 roku i nie mogły w tym czasie być przekierowaniem na inną domenę.

– W pierwszym etapie zestawiłem 500 najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce. Listę tę oparłem na innych rankingach i zestawieniach branżowych z pięciu ostatnich lat, rekomendacjach osób pracujących w sektorze turystycznym, a także własnym przeszukiwaniu sieci. Każda z nich przechodziła wstępną selekcję na podstawie widoczności w narzędziach Senuto i Semstorm.

Były to: strony i portale turystyczne, strony narodowych i regionalnych organizacji turystycznych, touroperatorów, strony Online Travel Agents (OTA), agregatory i metawyszukiwarki turystyczne (metasearch), strony sieci hotelowych i niezależnych obiektów hotelowych, strony innych obiektów (nieskategoryzowanych), w których są świadczone usługi hotelarskie, turystyczne strony ogłoszeniowe i portale prezentujące oferty turystyczne (niebędące OTA) – pod warunkiem, że w całości były poświęcone tematyce turystycznej, witryny przewoźników kolejowych, autokarowych, morskich i lotniczych, a także agenci i pośrednicy, blogi podróżnicze.

W badaniu widoczności nie uwzględniono stron atrakcji turystycznych, witryn miejskich, portów lotniczych, stowarzyszeń i izb branżowych, ogólnotematycznych serwisów ogłoszeniowych i aukcyjnych (np. allegro czy olx), a także stron map. Z uwagi na trudność w uzyskaniu danych historycznych na niektóre wskaźniki, w rankingu nie znalazły się subdomeny (np. turystyka.wp.pl) i katalogi (np. google.com/flights).

Do każdej z analizowanych domen przypisano kilka wskaźników.

Frazy w TOP10 — to liczba fraz znajdujących się w pierwszej dziesiątce organicznych wyników wyszukiwania.

Frazy w TOP50 — to liczba fraz znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce organicznych wyników wyszukiwania.

Wskaźnik ruchu — parametr, który definiuje jakość strony i potencjał fraz, na jakie jest widoczna. Wskaźnik ten jest pomocny w porównywaniu danej domeny z innymi stronami.

Trust Flow — parametr oceny jakości linków przychodzących. Pokazuje poziom wiarygodności domeny. Im więcej zaufanych witryn linkuje do wskazanej domeny, tym ten poziom (w skali od 0 do 100) jest wyższy.

Te cztery wskaźniki zaprezentowane przy każdej domenie zostały przeanalizowane oddzielnie dla każdego miesiąca 2019 roku, a ich ostateczna wartość podana w tabeli jest średnią z całego roku. Frazy w TOP10, TOP50 i Wskaźnik Ruchu to wskaźniki na podstawie narzędzia SEMSTORM. Z uwagi na brak dostępu do danych historycznych z 2019 roku te parametry uwzględniają także frazy brandowe. Trust Flow to parametr opracowany przez narzędzie Majestic.

Czym jest wskaźnik ruchu, a czym nie jest? O miejscu w rankingu zadecydował Wskaźnik Ruchu w organicznych wynikach wyszukiwania. Frazy w TOP10, TOP50 i Trust Flow nie miały wpływu na umiejscowienie domeny w zestawieniu i zostały zaprezentowane jedynie poglądowo. Trzeba jednak pamiętać, że Ruch nie jest tym samym wskaźnikiem, który możemy zaobserwować np. w Google Analytics. Ruch w Semstorm to wielkość porównawcza, dzięki której możemy porównać przede wszystkim efektywność swoich działań z działaniami konkurentów.

Przy wyliczeniu Ruchu Semstorm uwzględnia m.in. ogólne wyszukiwania i trendowość słów, pozycje słów, a także charakterystykę wyników wyświetlanych dla danego słowa.

Przyczynek do dyskusji – Żaden ranking nie jest idealny. Zwłaszcza jego pierwsza odsłona. Zdaję sobie sprawę, że można by umieścić w nim więcej wskaźników, a same frazy i ruch pokazać także bez uwzględnienia fraz brandowych. Brak dostępu do danych historycznych w tym momencie uniemożliwił mi pokazanie wszystkich istotnych parametrów – wyjaśnia Kasperczak.

– Nie było jednak moim celem naszpikowanie rankingu zbyt wieloma wskaźnikami, które mogłyby okazać się niezrozumiałe. Chciałbym, by nie traktować go jako barometru przedstawiającego pełną sytuację w branży travel. Niech to będzie raczej przyczynek do dyskusji nad sytuacją witryn turystycznych w wyszukiwarce Google i punkt wyjścia do dalszych analiz – dodaje.

Piotr Kasperczak – trener i doradca z zakresu marketingu internetowego. Swoją wiedzą dzieli się podczas licznych szkoleń i konferencji branżowych, a także jako wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Koordynator wielu eventów szkoleniowych (m.in. TravelCamp i Profitroom on Tour).

Autor bloga TravelMarketing.pl. Na co dzień pomaga w promowaniu małych i średnich firm w internecie.