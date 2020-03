Potrzebujemy pistoletu, a dostajemy zawiłą instrukcję obsługi

Proponowana przez rząd ustawa, nawet z poprawkami Senatu (spotkanie miało miejsce przed posiedzeniem Sejmu, który je odrzucił), nie wystarczy. – Nasi przedsiębiorcy szykują już wnioski o upadłość i wypowiedzenia dla pracowników – mówił w imieniu największych miast Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. – Siedemdziesiąt pięć procent firm praktycznie nie działa, ich przychody spadły do zera, a w wypadku piętnastu procent spadek przychodów wynosi – licząc rok do roku – siedemdziesiąt-dziewięćdziesiąt procent. A najgorszy jest brak nadziei, bo to są średnie i duże firmy, dla których w tarczy antykryzysowej prawie nic nie ma. Nie mają więc na czym tej nadziei budować.

LOT-y i ROT-y stawały w obronie samorządów. Jak wskazywały, nie można na nie za dużo zrzucać, bo one same mają problemy finansowe. Szczególnie w miejscowościach żyjących z turystyki. – Mówi się u nas, że kiedy upadną wszystkie przedsiębiorstwa związane z turystyką, zostanie tylko nadleśnictwo – opowiadał Grzegorz Sokolnicki ze Szklarskiej Poręby. A Adrian Bogusłowicz, prezes LOT Krynicy Morskiej, dodawał: A u nas Straż Graniczna.

Panowała też zgoda, co do tego, że już dzisiaj trzeba się przygotować do przyszłej kampanii promującej turystykę w Polsce. ROT-y i LOT-y chciałyby uczestniczyć w szykowaniu założeń do niej. Jak tu jednak myśleć o promocji, skoro nawet brakuje dobrych badań ruchu turystycznego, które pozwoliłyby śledzić trendy, szczególnie po takim wstrząsie, jakim jest pandemia koronawirusa.