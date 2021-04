Minister turystyki Włoch: Lato będzie lepsze z certyfikatem

Jeśli do tego dołożyć, że będzie już działał unijny elektroniczny certyfikat zdrowia, lato powinno być naprawdę udane – uważa Garavaglia, który, jak podaje agencja ANSA, wziął udział w otwarciu w Olbii na Sardynii pierwszego we Włoszech lotniskowego punktu testowania na koronawirusa.

– W zeszłym roku mieliśmy prawie normalny sezon turystyczny we Włoszech. Nowością w tym roku jest to, że oprócz szczepień, które przebiegają bardzo szybko, będzie europejski certyfikat zdrowia. To sprawi, że turyści zaczną wracać i sezon będzie lepszy – mówił Garavaglia.