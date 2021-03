Kiedy Niemcy zaczną wyjeżdżać na wakacje? „Od sierpnia”

Braun udzielił wywiadu gazecie „Bild am Sonntag”. – Na Zielone Świątki zobaczymy pierwsze pozytywne efekty, pod warunkiem jednak, że sytuacja do tego czasu nie wymknie się spod kontroli – podkreśla.

Teraz konieczne jest obniżenie wskaźnika liczby zachorowań. By to osiągnąć, zamiast zapowiadanych wcześniej ograniczeń na święta wielkanocne, z których ostatecznie kanclerz Merkel się wycofała, powinny być wprowadzone restrykcje lokalne. Szczególnie dotyczy to regionów, w których wskaźnik liczby nowych zakażeń przekracza 100 w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Jako przykład takich rozwiązań Braun podaje zakazy wychodzenia wieczorem i w nocy, bo najwięcej osób zaraża się właśnie w trakcie spotkań prywatnych.