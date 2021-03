Amerykańska branża turystyczna też chce paszportu szczepień

Organizacja Airlines for America, która reprezentuje największych amerykańskich przewoźników (np. American, United, Southwest), Amerykańska Izba Handlu, największe związki zawodowe stewardes i innych przedstawicieli branży wystosowały list do Jeffreya Zientsa, koordynatora do spraw walki z covidem-19 w Białym Domu – podaje telewizja CNBC w swoim elektronicznym wydaniu. Proszą w nim, by Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (Centers for Disease Control and Prevention) zaktualizowało swoje wytyczne i potwierdziło, że osoby zaszczepione na koronawirusa mogą podróżować bezpiecznie.

Poniżej dalsza część artykułu