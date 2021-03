Pandemia zdewastowała turystykę. 4,5 biliona dolarów strat

W 2020 roku turystyka straciła prawie 4,5 biliona dolarów – podaje Światowa Rada Podróży i Turystyki (World Travel & Tourism Council – WTTC) w dorocznym raporcie „Economic impact report”. Wkład turystyki do gospodarki zmalał o 49,1 procent – do 4,7 biliona dolarów (5,5 procent globalnego PKB) z prawie 9,2 biliona w 2019 roku (10,4 procent), podczas gdy sama gospodarka skurczyła się tylko o 3,7 procent.

W 2019 roku w turystyce pracowały 334 miliony ludzi, co oznacza, że sektor ten zapewniał 10,6 procent miejsc pracy na świecie. W zeszłym roku liczba zatrudnionych spadła o 18,5 procent, czyli o ponad 62 miliony. Szczególnie ucierpiały małe i średnie firmy, które stanowią 80 procent wszystkich przedsiębiorstw turystycznych.

Jeśli międzynarodowe podróże zostaną przywrócone jeszcze przed pełnią najbliższego sezonu letniego, to do 2022 roku wkład turystyki do światowego PKB może nawet osiągnąć poziom z 2019 roku, a 62 miliony pracowników turystyki będą mogły powrócić na rynek pracy – uważa WTTC.