Grecja zezwala na więcej przylotów

Grecki Urząd Lotnictwa Cywilnego ogłosił nową notę dla linii lotniczych, zgodnie z którą do kraju będzie mogło przylatywać więcej ludzi. Z Rosji tygodniowo będzie mogło przyjeżdżać do czterech tysięcy rezydentów (osoby ze stałym pobytem) zamiast dotychczasowych 500. W dalszym ciągu i loty są dozwolone tylko do Aten, Salonik i Heraklionu na Krecie.

