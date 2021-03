Niemiecki rząd: Przedłużamy lockdown. Zrezygnujcie z wyjazdów

Niemcy przedłużają lockdown do 18 kwietnia – tak zdecydowali na zakończonym w nocy posiedzeniu premierzy landów i rząd centralny. Do mieszkańców kraju apelują, by powstrzymali się od wszystkich podróży, które nie są konieczne.

W czasie posiedzenia zorganizowanego w formie wideokonferencji rząd Angeli Merkel i szefowie landów zdecydowali o przedłużeniu lockdownu do 18 kwietnia. Do mieszkańców Niemiec zaapelowali, by zrezygnowali ze wszelkich podróży innych niż konieczne. Dotyczy to zarówno wyjazdów krajowych jak i zagranicznych, także w okresie nadchodzących świąt wielkanocnych. Poniżej dalsza część artykułu

Politycy podkreślają, że podróżujący z krajów uznanych za ryzykowne w kontekście rozprzestrzeniania się koronawirusa muszą zarejestrować się w elektronicznym systemie wjazdowym oraz odbyć 10-dniową kwarantannę. Okres ten można skrócić, jeśli piątego dnia po przyjeździe wykonany zostanie test, a jego wynik będzie negatywny. Decyzja nie dotyczy jednak przyjazdów z obszarów, na których występują nowe warianty wirusa – ponieważ okres ich wykluwania się dłuższy, konieczna jest izolacja trwająca 14 dni.

Właśnie z powodu pojawiania się różnych mutacji koronawirusa na całym świecie wszelkie podróże zagraniczne powinny być ograniczone do absolutnego minimum. Ponieważ szczególnie w wypadku popularnych kierunków trzeba liczyć się, że będzie dochodzić do spotkań osób z różnych krajów, rząd i landy oczekują od wszystkich linii lotniczych, że będą konsekwentnie badać członków załóg i pasażerów na covid-19 przed lotem powrotnym, a także, że przewoźnicy nie poszerzą siatki swoich połączeń na święta wielkanocne.

Pozostałe restrykcje wynikające z lockdownu to ograniczenie kontaktów w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę, przez pięć świątecznych dni obowiązywać ma zasada „zostajemy w domach”. Spotykać może się maksymalnie pięć osób z dwóch gospodarstw domowych nie wliczając w to dzieci do 14 roku życia. W tym czasie zamknięta będzie także gastronomia, również w formie na wynos lub z dostawą.

Zasada dotycząca spotkań obowiązuje do 18 kwietnia, do tego dnia trzeba nosić maseczki medyczne (typu KN95 lub FFP2), a pracodawcy mają umożliwić pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jeżeli taka opcja nie wchodzi w grę, powinni oferować regularne testy.

Jeśli przez trzy kolejne dni wskaźnik liczby zachorowań z ostatniego tygodnia przekroczy 100, wdrażane będą jeszcze ostrzejsze ograniczenia, które obowiązywały do 7 marca.

Instytut Roberta Kocha podaje, że obecnie w Niemczech na covid-19 choruje 166 tysięcy ludzi. W ostatniej dobie pojawiło się 7 485 przypadków, a wskaźnik określający liczbę nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców zanotowanych w minionych siedmiu dniach to 108,1.

Kolejne spotkanie rządu i landów ma się odbyć 12 kwietnia.