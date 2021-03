Szkoci po 17 maja raczej nie polecą za granicę

17 maja to najwcześniejsza data, od której Brytyjczycy teoretycznie mogą zacząć wyjeżdżać na wycieczki zagraniczne. W strategii otwarcia premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział, że do tego dnia na pewno podróże poza kraj będą zabronione. Jednak pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon twierdzi, że również po tej dacie wyjazdy inne niż konieczne nie będą dopuszczone – pisze brytyjski portal branży turystycznej Travel Weekly. Jak tłumaczy, jest to związane ze stanem epidemicznym w wakacyjnych miejscach.

